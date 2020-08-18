Дом в Бразилии начали охлаждать с помощью эффекта манго

В городе Манаус на северо-западе Бразилии построили жилой комплекс, на крыше которого расположены металлические решетки. Они обеспечивают вентиляцию и выкрашены в манговый цвет, который уменьшает попадание солнечного света внутрь здания. Об этом сообщает Dezeen.

Жилой комплекс площадью чуть больше тысячи квадратных метров получил название Manga-Vila Santa Thereza. Он находится рядом с тропическими лесами и состоит из двух многоквартирных домов, объединенных внутренним двориком. Также на крыше установлены солнечные панели, обеспечивающие здания энергией.

Автором экологичного проекта является бразильское архитектурное бюро Laurent Troost Architectures. «В основе концепции лежит манговое дерево. Металлические сетки, на которые попадает солнечный свет, создают эффект ярко-желтого сияния. Оно и напоминает манго», — сказали проектировщики. Территория Manga-Vila Santa Thereza также украшена этими деревьями.

Ранее в США построили небоскреб с закручивающимся фасадом. Он наполовину прозрачен и оборудован системой сбора дождевой воды. Такая необычная конструкция объясняется стремлением архитектора к энергоэффективности. За это небоскреб получил сертификат экологичности LEED Gold.

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