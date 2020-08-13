В Южной Америке появился «упавший» небоскреб

В городе Санта-Крус на востоке Боливии появился «упавший» небоскреб. Постройку обнесли колоннадой длиной 54 метра. Об окончании строительных работ сообщает журнал Dezeen.

Частный жилой дом, внешне похожий на лежачую высотку, получил название Casa 54. Он почти полностью сделан из бетона как снаружи, так и внутри. Там находятся большая кухня, соединенная с гостиной, спальня и коридор, который ведет в сад с бассейном и террасой. Помимо бетона, при строительстве Casa 54 использовали натуральное дерево, мрамор и стекло.

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Создателем проекта выступило южноамериканское архитектурное бюро Sommet. Особенностью дома является конструкция с колоннами длиной 54 метра и навесом, пропускающим солнечный свет. Она полностью закрывает и фасад здания, и сад с бассейном. Один из основателей Sommet рассказал Dezeen, что возможность визуально и физически интегрировать внутреннее и внешнее пространство была ключевым аспектом дизайнерской концепции дома.

Ранее в августе в Сан-Франциско завершилось строительство «закрученного» небоскреба. Необычная конструкция обеспечивает попадание естественного освещения внутрь здания в течение всего дня. Сооружение высотой 122 метра получило название MIRA. На 40 его этажах располагаются 392 квартиры.

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