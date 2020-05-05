В ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб

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В городе Шарджа в одноименном эмирате ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб. Об этом сообщает Gulf News.

Здание расположено в районе ан-Нахда. Сейчас несколько пожарных бригад участвуют в тушении пожара. Спасателями были использованы беспилотники с целью осмотреть отдельные этажи.

Жителей здания эвакуировали. По предварительным данным, пожар начался на десятом этаже, а затем распространился по всему небоскребу.

В июне прошлого года вертолет врезался в 54-этажное здание на Манхэттене, после чего возник пожар. В результате происшествия погиб пилот, находившихся внутри небоскреба людей эвакуировали.

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