Строители скандального небоскреба «Газпрома» прекратили забастовку

В Санкт-Петербурге строители скандального комплекса «Лахта Центр» со штаб-квартирой «Газпрома» прекратили забастовку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Ренейссанс Констракшн», ведущей обустройство объекта.

В организации заявили, что теперь идут переговоры между сторонами. Среди бастовавших преимущественно были трудовые мигранты из Узбекистана. Они вели работы по благоустройству комплекса.

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17 июля сотни рабочих стройки «Лахта Центра» устроили забастовку, собравшиеся выдвинули требования о дополнительных выплатах и 13-й зарплате. Для переговоров был привлечен консул Узбекистана и представители генподрядчика. На место приехали ОМОН и полиция.

В 2018 году завершилось строительство комплекса, в состав которого входит самый высокий в Европе небоскреб — 462-метровый. Градозащитники и общественники протестовали против возведения небоскреба такой высоты. Также проходили митинги тех, кто был недоволен планами построить его практически в историческом центре Санкт-Петербурга. В результате место для небоскреба было выбрано другое.

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