Строители скандального небоскреба «Газпрома» прекратили забастовку

В Санкт-Петербурге строители скандального комплекса «Лахта Центр» со штаб-квартирой «Газпрома» прекратили забастовку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Ренейссанс Констракшн», ведущей обустройство объекта.
В организации заявили, что теперь идут переговоры между сторонами. Среди бастовавших преимущественно были трудовые мигранты из Узбекистана. Они вели работы по благоустройству комплекса.
17 июля сотни рабочих стройки «Лахта Центра» устроили забастовку, собравшиеся выдвинули требования о дополнительных выплатах и 13-й зарплате. Для переговоров был привлечен консул Узбекистана и представители генподрядчика. На место приехали ОМОН и полиция.
В 2018 году завершилось строительство комплекса, в состав которого входит самый высокий в Европе небоскреб — 462-метровый. Градозащитники и общественники протестовали против возведения небоскреба такой высоты. Также проходили митинги тех, кто был недоволен планами построить его практически в историческом центре Санкт-Петербурга. В результате место для небоскреба было выбрано другое.