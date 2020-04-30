Взбунтовавшиеся рабочие на базе «Газпрома» разблокировали дороги

Видео: t.me/papagaz

Вахтовые рабочие Чаяндинского месторождения в Якутии прекратили акции протеста и разблокировали дороги после встречи с руководством компании «ГазАртСтрой», подрядчика «Газпрома». Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства региона сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась накануне, 29 апреля. Когда взбунтовавшимся вахтовикам подтвердили готовность вывезти их с месторождения в ближайшее время, они сняли пикеты. Как объяснил представитель властей, заблокирован был доступ ассенизаторских машин и водовозок к обсерватору.

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Ранее в социальных сетях появилось видео с перекрытыми дорогами. Тот, кто снимал происходящее на мобильный телефон, объяснил, что началась «забастовка, перекрыли дороги, не пускают машины». Пикеты продолжались с 27-го по 28 апреля.

Акции протеста на Чаяндинском месторождении начались еще в понедельник, 27 апреля. Рабочие собрались в одном из временных поселков и начали высказывать претензии руководству.

Поводом для возмущения стала ситуация с коронавирусом. Месторождение с 17 апреля закрыто на карантин, однако, как утверждали рабочие, никаких мер для предотвращения заболевания предпринято не было.

После того как об акциях протеста сообщили СМИ, региональные власти пообещали оперативно организовать вывоз вахтовиков. При этом глава Якутии Айсен Николаев признал, что, по предварительным данным, из 10,5 тысячи рабочих заразиться могли тысяча или более человек. Официально на данный момент подтверждено менее 100 случаев.

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