Бастующие на базе «Газпрома» рабочие перекрыли трассу

Рабочие с Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии перекрыли трассу в знак протеста против плохих условий труда и эпидемии коронавируса. Соответствующее видео опубликовало издание Readovka в своем Telegram-канале.

На кадрах видно заваленную бревнами дорогу. Отмечается, что вахтовики стояли на въезде в поселок «71-километр» сутки — с 27 по 28 апреля. Рабочие назвали это забастовкой и заявили, что завершат ее, когда руководство «Стройтранснефтегаза» выполнит условие протестующих — вывезет их с месторождения в течение двух суток.

Глава Якутии Айсен Николаев 29 апреля сообщил, что рабочих начнут вывозить с Чаяндинского месторождения в ближайшее время. По его словам, соответствующий план действий уже согласован и подписан. Вахтовики, у которых не подтвержден коронавирус, в течение двух недель будут находиться в обсерваторах, а зараженным после вывоза в регионы окажут медицинскую помощь.

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О бунте рабочих стало известно 28 апреля. Одной из претензий вахтовиков стало плохое качество питания. Также они возмущались отсутствием борьбы с распространением коронавирусной инфекции, хотя на месторождении выявлен очаг — с середины апреля на территории месторождения ввели карантин.

Чаяндинское месторождение является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири». В «Газпроме» на просьбу прокомментировать ситуацию отметили, что все случилось в вахтовом поселке подрядной организации. «Мы не имеем права комментировать от имени другой компании», — сказал представитель «Газпром добыча Ноябрьск».

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