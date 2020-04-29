Стала известна судьба взбунтовавшихся вахтовиков с базы «Газпрома»

Стала известна судьба рабочих с Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии. Как сообщил глава региона Айсен Николаев, их начнут вывозить оттуда в ближайшее время, передает ТАСС.

«Сейчас согласован и подписан план действий, который в том числе предусматривает в ближайшие дни начало вывоза вахтовых рабочих», — сказал Николаев. Вахтовики, у которых не подтвержден коронавирус, в течение двух недель будут находиться в обсерваторах. Зараженным сотрудникам после вывоза с месторождения в регионы обещают оказать медицинскую помощь.

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С середины апреля на территории месторождения введен карантин из-за очага заражения коронавирусом. Из-за плохих условий проживания и недостатка информации о заболевших рабочие начали бунтовать.

В «Газпроме» на это заявили, что все случилось в вахтовом поселке подрядной организации. «Мы не имеем права комментировать от имени другой компании», — сказал представитель «Газпром добыча Ноябрьск».

Чаяндинское месторождение является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири».

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