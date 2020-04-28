Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

В Якутии на Чаяндинском месторождении, которое является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири», начался бунт рабочих-вахтовиков, пишет портал «Якутия.инфо» со ссылкой на видео митинга.

В ролике видно большую толпу людей, из которой доносятся выкрики с множеством нецензурных выражений. Рабочие требовали, чтобы к ним вышло начальство.

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Одной из претензий стало плохое качество питания. Собравшиеся утверждают, что их «кормят комбикормом» и «держат как свиней». Также вахтовики возмущались отсутствием борьбы с распространением коронавирусной инфекции, хотя на месторождении выявлен очаг.

Эту информацию предварительно подтвердили в оперативном штабе Якутии. К 28 апреля пробы взяли у всех рабочих, это 10 500 человек. Официальных результатов нет, но предварительные данные показывают высокий процент заражения.

В открытом письме вахтовиков месторождения, которое распространяется по социальным сетям, сказано, что их удерживают на объекте с 15 апреля. Рабочие утверждают, что руководство скрывает информацию о заражении, а также не принимает никаких действенных мер для изоляции заболевших.

Ранее сообщалось, что власти Якутии после запуска «Силы Сибири» хотят создать на территории республики дочернюю компанию «Газпрома», чтобы забрать себе часть налогов, уходящих в федеральный центр.

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