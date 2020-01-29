В Сибири захотели забрать налоги «Газпрома» себе

После запуска газопровода «Сила Сибири» власти Якутии захотели создания в регионе дочерней компании, что позволит забрать часть налогов себе. Об этом сообщил председатель правительства республики Владимир Солодов, передает РИА Новости.

Обращение от имени главы республики направлено в адрес президента России Владимира Путина, и сейчас этот вопрос прорабатывается. По словам Солодова, позиция «Газпрома» пока «находится в стадии формирования».

В Якутии настаивают, что в ближайшие годы объем работ на Чаяндинском месторождении и газопроводе «Сила Сибири» станет таким, что создание дочерней структуры целесообразно.

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Однако, признал Солодов, для республики этот вопрос важен еще и потому, что повлияет на режим налогообложения. «Если есть дочерние структуры крупных компаний, то идет более точная привязка к хозяйственной деятельности в отдельно взятом субъекте Российской Федерации», — заметил чиновник.

Вместе с созданием новых рабочих мест освоение Чаяндинского газоконденсатного месторождения станет драйвером развития экономики республики, подчеркнул премьер региона.

Газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию 2 декабря 2019 года. Соглашение о его строительстве подписано в 2014 году. Россия и Китай договорились о поставках 400 миллиардов кубометров газа в течение 30 лет. В настоящее время обсуждается строительство второго газопровода с предварительным названием «Сила Сибири-2».

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии является одним из крупнейших в России. К 2023 году количество скважин на нем должно достигнуть 335 единиц.

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