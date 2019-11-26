Экономика
 
Последние новости
Раскрыт план штурма Грозного неисправными танками
Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей
Россия запустила «запрещенный» США спутник
Северокорейские браконьеры снова попались ФСБ
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа
Мужчина спас рожденную в автомобильной пробке дочь шнурком от кроссовка
Зюганов поспорил с РУСАДА о народе-победителе и напомнил о Великой Отечественной
Украина назвала военные учения в Донбассе отработкой прорыва врага
К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей
Новости партнеров

К «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна

Перейти в «Мою Ленту»

Казахстан изучает возможность присоединения к проекту газопровода из России в Китай «Сила Сибири». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого замминистра энергетики республики Махамбета Досмухамбетова.

Присоединившись к газопроводу, Казахстан рассчитывает газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области. Собственное месторождение газа в этом регионе небольшое и не позволяет закрыть потребности всей области.

Досмухамбетов отметил, что существуют два сценария присоединения Казахстана к проекту: первый будет возможен, если Россия соберется строить «Силу Сибири-2» через территорию республики, второй — подключение к газотранспортной системе в районе Барнаула. Чиновник отметил, что проект находится только на стадии изучения и переговоров.

Строительство газопровода «Сила Сибири» началось в 2014 году. К настоящему времени проект завершен, торжественный запуск запланирован на 2 декабря 2019 года.

В 2015 году российская и китайская стороны подписали соглашение об условиях поставок газа по «западному маршруту» с месторождений Западной Сибири — газопроводу «Сила Сибири-2».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа дата запуска «Силы Сибири»
«Силу Сибири» накачали газом
Путин не признал шантаж Китая в переговорах по «Силе Сибири»
Другие материалы рубрики
Экономика09:37Сегодня
Здание Рейхстага

За поддержкой в Бундестаг

Помогут ли германские парламентарии в борьбе за недвижимость в Москве
09:35Сегодня

Мировую экономику захотели считать по-новому

09:04Сегодня

Банки стали быстрее «сдавать» россиян коллекторам

08:03Сегодня

Назван лучший «Снежок» в России

Экономика09:34Сегодня

Три пенсии вместо одной

Как разобраться в пенсионной системе и начать откладывать на старость
06:43Сегодня

Названы самые высокооплачиваемые начальники России

05:48Сегодня

Назван самый популярный способ кражи денег с карт россиян

02:58Сегодня

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Экономика09:39Сегодня

Баланс интересов

Малый и средний бизнес, как часть плана стратегического развития страны
01:33Сегодня

Возможность резкого подорожания автомобилей в России опровергли

00:40Сегодня

Украина приготовилась закачивать российский транзитный газ в свои хранилища

20:5425 ноября

Найден новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Россия
Раскрыт план штурма Грозного неисправными танками
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
Российских курильщиков предостерегли о вреде спорта
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
Стало известно о трагической фразе Ельцина перед началом чеченской войны
Все материалы
Мир
Северокорейские браконьеры снова попались ФСБ
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
Сотни человек пострадали от мощного землетрясения в Албании
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
Проникшую к поместью Трампа китаянку посадили в тюрьму
Пошли стеной
 
Неизвестные военные самолеты атаковали север Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Украина назвала военные учения в Донбассе отработкой прорыва врага
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Спецназ разогнал митинг в Тбилиси водометами
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Митингующие в Тбилиси освистали президента Грузии
Все материалы
Экономика
К «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
Мировую экономику захотели считать по-новому
Здание РейхстагаЗа поддержкой в Бундестаг
Помогут ли германские парламентарии в борьбе за недвижимость в Москве
Банки стали быстрее «сдавать» россиян коллекторам
Три пенсии вместо одной
Как разобраться в пенсионной системе и начать откладывать на старость
Назван лучший «Снежок» в России
Все материалы
Силовые структуры
Мотивом суицида 23-летней следовательницы из Сочи назвали изнасилование коллегой
«Она считала себя позором семьи, а не жертвой урода»
Молодая следовательница покончила с собой. Родные говорят, что ее изнасиловал коллега
Раскрыта личность готовившего госпереворот в России террориста
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Отец погибшей девочки напал на ее лечащего врача
Криминальные узы
Российские Бонни и Клайд годами грабили банки. Они бросались под пули, спасая друг друга
Раскрыта причина массовой драки дворников в Москве
Все материалы
Наука и техника
Раскрыты меры по предотвращению преждевременной смерти
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Названа опасность злоупотребления мандаринами
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
В США вспомнили аналог российского придонного ядерного «Скифа»
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
У «Прогресс МС-13» нашли поломки перед запуском
Все материалы
Спорт
Зюганов поспорил с РУСАДА о народе-победителе и напомнил о Великой Отечественной
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года
Стала известна дата боя Нурмагомедова с Фергюсоном
Деонтей Уайлдер«Для победы мне нужно две секунды»
Уайлдер вновь уложил соперника. Чемпион нокаутировал 107-килограммового кубинца
Американский хоккеист описал бесплатные пьянки с девушками в России
Алина Загитова«Она заплакала, и это было лишним»
Косторная побила мировой рекорд, Загитова стала третьей. Чем запомнился Гран-при в Японии
Найден труп дочери бойца UFC
Все материалы
Культура
Умер советский диссидент и писатель Михаил Хейфец
Мистика да и только
Этот российский фильм стоил полмиллиарда. Почему зрители отказались его смотреть?
Ар Келли заставил свою «секс-рабыню» сделать два аборта на дому
Владимир МединскийКак министр культуры врет россиянам
Что происходит с цензурой и российским кино на словах и на самом деле
Умер актер из фильма «Золотой теленок»
«Вступление Красной гвардии в Кремль. Москва, 2 ноября 1917 года»«Ночная бомбардировка Кремля была актом вандализма»
Как Казимир Малевич уничтожал главные культурные святыни России
Назван главный музыкальный исполнитель десятилетия
Все материалы
Интернет и СМИ
Парень обвинил возлюбленную в умышленной беременности и прослыл безответственным
Великое советское завтра
 
Домашнее задание о «жирной» девочке разъярило мать первоклассницы
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Малышева перечислила главные опасности для офисных сотрудников
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
В России закончились IP-адреса
Все материалы
Ценности
Самую красивую в мире женщину заперли в стеклянном боксе
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Гостья пришла на свадьбу в длинном белом платье и была обругана
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Работница маникюрного салона разделала мясо оленя на глазах у клиенток
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Самая красивая в мире женщина выложила фото в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
Делавший селфи турист ушел под воду в затопленной Венеции и попал на видео
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Россияне признались в любви к плацкарту
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Сотни туристов заболели опасным вирусом во время роскошного круиза
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Boeing 747 пролетел шесть километров и установил рекорд
Все материалы
Из жизни
Невеста отказалась бросить убийцу даже после рассказа о его зверствах
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Женщина родила ребенка с двумя головами и тремя руками
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
Отец решил завести детей с бывшим парнем своей дочери
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Полуголые официантки попали на видео и заинтересовали полицию
Все материалы
Не нравится электрический пикап от Tesla? Вот пять других!
Низкополигональный Кибертрак и другие грузовики на батарейках
Chery Tiggo 4
Что получится, если взять кого нужно — да и переманить в Китай?
Самый мощный Mercedes
Видео: легендарный 670-сильный SL 65 AMG Black Series — чёрная зависть
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
Раскрыт дизайн обновленной Lada 4x4
В России на продажу выставили мотоцикл за 13 миллионов рублей
Объявлены претенденты на звание лучшего автомобиля Европы
Все материалы
Дом
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Определена стоимость аренды жилья в Сочи на Новый год
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Российские квартиры оказались невостребованными
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Россияне раскрыли смысл покупки второго жилья
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы