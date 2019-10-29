«Силу Сибири» накачали газом

Компания «Газпром» завершила заполнение топливом газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщает «Интерфакс».

Издание указывает, что теперь линейная часть трубопровода готова к началу поставок российского газа в Китай. Следующий этап предусматривает заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур.

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Строительство «Силы Сибири» началось в 2014 году, протяженность составит порядка трех тысяч километров. В апреле прогнозная оценка реализации газопровода выросла с 800 миллиардов до 1,1 триллиона рублей. Предполагается, что официальный запуск магистрали состоится в декабре текущего года.

Руководство «Газпрома» называет «Силу Сибири» уникальным проектом, так как газопровод построен с использованием исключительно российских технологий.

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