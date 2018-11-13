Судьба «Силы Сибири» оказалась в руках неизвестной компании

«Газпром» заключил контракт на поставку 500 тысяч тонн труб большого диаметра для газопровода «Сила Сибири» с Загорским трубным заводом (ЗТЗ), начавшим производство такой продукции лишь в 2016 году, без тендера. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

До этого в середине сентября все крупные профильные компании, среди которых Трубная металлургическая компания (ТМК), Объединенная металлургическая компания (ОМК), Челябинский трубопрокатный завод, Ижорский трубный завод и ЗТЗ, отказались участвовать в тендере «Газпрома» на поставку почти 602 тысяч тонн труб, так как их не устроила сумма в 47,4 миллиарда рублей.

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Позже «Газпром» заключил прямой контракт с ЗТЗ на более выгодных условиях, не проводя новый тендер. На сколько именно выросла стоимость контракта и будет ли «Газпром» проводить тендер на поставку еще более 100 тысяч тонн труб, источники не уточнили.

По словам экспертов, заказ «Газпрома» — на грани производственных возможностей ЗТЗ, проектная мощность которого составляет 500 тысяч тонн труб большого диаметра в год. Строительство завода было начато в 2014 году, а производить трубы там начали уже спустя два года.

В числе поставщиков «Газпрома» ЗТЗ появился в 2017 году. В начале того же года блокирующий пакет акций завода приобрел адвокат Николай Егоров, однокурсник президента России Владимира Путина.

Строительство «Силы Сибири» началось в 2014 году. В апреле прогнозная оценка реализации газопровода выросла с 800 миллиардов до 1,1 триллиона рублей. На данный момент проект готов более чем на 90 процентов.

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