Названа дата запуска «Силы Сибири»

Торжественный запуск газопровода «Сила Сибири», по которому начнутся поставки российского газа в Китай, состоится 2 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что Москва и Пекин окончательно согласовали дату проведения церемонии. Изначально это событие намечалось на 20 декабря 2019 года, но затем было сдвинуто на 1 декабря, поскольку реализация проекта шла с опережением графика.

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«Газпром» завершил заполнение газопровода топливом 29 октября. Сообщалось, что линейная часть трубопровода готова к началу поставок российского газа в Китай. Следующий этап предусматривает заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур.

Строительство «Силы Сибири» началось в 2014 году. Предпосылкой для нового мегапроекта стало заключение соглашения между Россией и Китаем о поставках газа на сумму 400 миллиардов долларов на срок 30 лет. На начальном этапе «Газпром» будет поставлять около 5 миллиардов кубов газа в год, однако в дальнейшем мощность газопровода должна составить 38 миллиардов кубометров.

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