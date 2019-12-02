Путин запустил «Силу Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири», по которому газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Запуск проходит в режиме телемоста, трансляцию вел ТАСС.

«Мы начинаем поставки в Китай российского трубопроводного газа. Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень», — сказал Путин перед запуском газопровода.

Си Цзиньпин в свою очередь призвал обеспечить безопасность, надежность и экологичность эксплуатации «Силы Сибири».

«Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана», — обратился к Путину глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Разрешаю», — ответил российский лидер. После этого Миллер заявил, что подача российского газа в Китай началась.

Строительство «Силы Сибири» началось в 2014 году. Предпосылкой для нового мегапроекта стало заключение соглашения между Россией и Китаем о поставках газа на сумму 400 миллиардов долларов на срок 30 лет. На начальном этапе «Газпром» будет поставлять около 5 миллиардов кубов газа в год, однако в дальнейшем мощность газопровода должна составить 38 миллиардов кубометров. Изначально запуск планировался на 20 декабря, но работы были завершены быстрее.

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