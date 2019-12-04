Успех «Силы Сибири-2» поставили под сомнение

Для подготовки технико-экономического обоснования проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии создадут рабочую группу. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Гордеев, передает ТАСС.

В кулуарах бизнес-форума «Россия — Монголия. Ведение бизнеса на едином рынке ЕАЭС», который проходит в Москве, он подчеркнул, что одним из главных вопросов станет окупаемость проекта. Несмотря на сомнения, президент России Владимир Путин поручил Минэнерго и «Газпрому» серьезно рассмотреть этот вариант.

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Путин заговорил о поставках газа в Китай через Монголию на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером 9 сентября. 3 декабря, после встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава правительства Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил, что стороны договорились о начале проекта. Сам Медведев и пресс-служба «Газпрома» оперативно эту информацию не прокомментировали.

Россия и Китай обсуждали маршрут через Монголию, так называемый западный вариант, с начала 2000-х годов, однако из-за многочисленных минусов к его реализации не приступали до сих пор. До последнего времени предполагалось, что второй, газопровод из России в Китай — «Сила Сибири-2» — проведут по другому маршруту. Ранее Пекин выступал против транзита через Монголию, но сейчас, как отметил Путин, именно Пекин сообщил, что предпочел бы такой вариант.

По мнению экспертов, проектирование магистрали займет до двух лет, а строительство — четыре-пять лет. За это время Россия может успеть разработать ресурсную базу для поставок, которой сейчас нет.

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