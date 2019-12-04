«Газпром» договорился о новом мегапроекте

Для строительства второго газопровода из Сибири в Китай выбран маршрут, проходящий через территорию Монголии, а не через Алтай, хотя он технически более сложный. О начале работ после встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым объявил его монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсух, пишет «Коммерсантъ».

«Я понимаю, что сегодня дан старт началу этого проекта», — объявил он, указав, что рад поддержке российской стороной именно этого маршрута. Сразу после этого Хурэлсух провел переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Медведев не прокомментировал эту информацию. Он рассказал только, что стороны договорились о новых инвестиционных проектах и обсудили текущие. В «Газпроме» также не ответили на запрос по поводу потенциального газопровода.

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Ранее, 2 декабря, заработал газопровод в Китай «Сила Сибири». Во время его строительства стороны обсуждали и второй маршрут, неофициально обозначавшийся как «Сила Сибири-2». Предполагалось, что он пройдет через Алтай, а объем поставок составит до 30 миллиардов кубометров. Вариант с газопроводом через Монголию считается альтернативой алтайскому, но до последнего времени он не был приоритетным.

Впервые Россия и Китай начали говорить о маршруте через Монголию в начале нулевых годов. С точки зрения расстояния по карте он выглядит кратчайшим, но имеет ряд очевидных минусов. Во-первых, вести трассу через горный массив очень сложно и дорого, а во-вторых, газ приходит в малонаселенную часть Китая, откуда его придется поставлять дальше. Кроме того, возрастают транзитные риски, которых Россия на фоне ситуации с Украиной старается избегать.

Монголия много лет предлагала России провести газопровод через свою территорию, но впервые о реальности такого строительства президент Владимир Путин объявил в сентябре этого года. Тогда он предложил Миллеру подумать о таком маршруте, уточнив, что китайские партнеры также склоняются к этому варианту. При этом ранее в Пекине были против любых транзитных маршрутов и даже отказывались покупать нефть, идущую через Монголию.

Эксперты полагают, что проектирование газопровода может занять один-два года, а строительство до границы с Монголией — четыре-пять лет. Этого времени может хватить, чтобы разработать ресурсную базу, потому что сейчас газа для этого маршрута нет.

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