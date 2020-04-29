Бунтом рабочих на базе «Газпрома» занялась прокуратура

Прокуратура Ленского района Якутии начала проверку соблюдения прав и законных интересов вахтовых рабочих Чаяндинского месторождения, которое является базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сотрудники прокуратуры занялись изучением условий работы вахтовиков в условиях эпидемии коронавируса и оценкой мер, принятых для профилактики массового заболевания на месторождении.

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Проверка начата после сообщений о бунте на месторождении, которые появились накануне, 28 апреля, в социальных сетях. На опубликованных видео толпа сотрудников требовала выхода к ним начальства и в нецензурных выражениях критиковала условия работы и отсутствие борьбы с распространением коронавируса.

В «Газпроме» указали, что беспорядки произошли в вахтовом поселке подрядной организации, поэтому они не имеют права комментировать случившееся.

В свою очередь глава Якутии Айсен Николаев пообещал, что в ближайшее время вахтовиков начнут вывозить с месторождения. Те из них, у кого коронавирус не диагностирован, проведут две недели в обсерваторах, а заболевшим окажут медпомощь в регионах.

Карантин на территории месторождения введен с середины апреля, после чего вахтовики не могли покинуть поселок. Точное количество заболевших неизвестно, однако в оперативном штабе региона подтверждают, что процент заражения высок.

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