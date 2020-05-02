Треть бунтовавших на базе «Газпрома» вахтовиков заразились коронавирусом

Треть вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии заразились коронавирусом, сообщает РИА Новости. В общей сложности там работает порядка девяти тысяч сотрудников.

С середины апреля на территории месторождения введен карантин из-за очага заражения коронавирусом. Из-за плохих условий проживания и недостатка информации о заболевших рабочие начали бунтовать.

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Вахтовики в знак протеста против плохих условий труда и эпидемии коронавируса заблокировали трассу. Ситуация нормализовалась только после после встречи с руководством компании «ГазАртСтрой», подрядчика «Газпрома». Прокуратура начала проверку.

Глава Якутии Айсен Николаев пообещал, что в ближайшее время вахтовиков начнут вывозить с месторождения. Те из них, у кого коронавирус не диагностирован, проведут две недели в обсерваторах, а заболевшим окажут медпомощь в регионах.

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