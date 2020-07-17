В Петербурге рабочие стройки «Лахта Центра» устроили забастовку

В Санкт-Петербурге сотни рабочих стройки «Лахта Центра» устроили забастовку из-за низких зарплат, об этом пишет 47news.

«Ренейссанс Констракшн», которая занимается строительством объекта, заявила изданию, что собравшиеся выдвинули требования о дополнительных выплатах и 13-й зарплате. По словам представителей компании, задолженности перед ними нет. В организации также опровергли информацию о массовых сокращениях. «Строительство "Лахта Центра" подходит к концу, поэтому завершение контрактов с некоторыми рабочими логично», — добавили представители генподрядчика.

По подсчетам издания, в сходе приняли участие около пятисот человек. Для переговоров с бастующими был привлечен консул Узбекистана, поскольку большинство работников из среднеазиатских стран. На место приехали и представители подрядчика, а также ОМОН и полиция.

В 2018 году было завершено строительство и выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса «Лахта Центр», в составе которого построен самый высокий в Европе небоскреб — 462-метровый. Там же находится штаб-квартира «Газпрома».

В настоящее время ведутся работы по обустройству деловых и общественных зон центра. Дата открытия комплекса будет определена после завершения благоустройства.

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