В «Москве-Сити» обрушилась часть конструкций

В одной из башен делового комплекса «Москва-Сити» обрушилась часть конструкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

Предполагается, что упала стеклянная стена с 28 этажа башни «Око». В происшествии никто не пострадал, машины, припаркованные поблизости, эвакуировали. Причины обрушения пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в деловом центре появится самое высокое здание в столице и самый высокий жилой дом в Европе — башня One Tower. 400-метровый небоскреб будет вторым по высоте зданием в Европе после комплекса «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге (462 метра).

В ноябре 2019 года рыночную стоимость всех существующих объектов «Москва-Сити» эксперты оценили в 701 миллиард рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!