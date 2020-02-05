Международный деловой центр «Москва-Сити» остался без офисов — в настоящее время доля свободных площадей здесь составляет 8,6 процента. Это самый низкий показатель за последние 10 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на консалтинговую компанию Knight Frank.

Ожидается, что к 2024 году объем предложения офисов в деловом центре вырастет на 33 процента. В эксплуатацию планируют ввести около 400 тысяч квадратных метров. Однако, несмотря на активные темпы строительства, в компании прогнозируют снижение доступности офисов до уровня 6,2 процента.

По словам представителя Knight Frank, большая часть будущих площадей «Москва-Сити» даже не выйдет на рынок, поскольку будет реализована еще до официальной сдачи — их заранее разбирают арендаторы и покупатели.

Также в деловом центре появится самое высокое здание в столице и самый высокий жилой дом в Европе — башня One Tower. 400-метровый небоскреб будет вторым по высоте зданием в Европе после комплекса «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге (462 метра).

В ноябре 2019 года рыночную стоимость всех существующих объектов «Москва-Сити» эксперты оценили в 701 миллиард рублей.

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