В США построили закрученный небоскреб

В Сан-Франциско, США, построили небоскреб с закручивающимся фасадом. Необычная конструкция объясняется стремлением архитектора к энергоэффективности, она обеспечивает попадание естественного освещения в течение всего дня. О сдаче жилого строения свидетельствуют материалы на сайте проекта.

Небоскреб высотой 122 метра получил название MIRA. На его 40 этажах располагаются 392 квартиры. Помимо жилых помещений в небоскребе есть терраса на крыше, фитнес-центр, детская игровая комната, конференц-зал, станция для мытья собак, парковка для автомобилей и велосипедов, а также магазины.

Архитектором проекта выступила Джин Гэнг (Jeanne Gang) из бюро Studio Gang Architects. Особенность небоскреба заключается в его фасаде — он прозрачен почти на 50 процентов и оборудован системой сбора дождевой воды. За это он получил сертификат экологичности LEED Gold.

Энергоэффективность зданий стала общемировым трендом. Аналогичный сертификат экологичности LEED Gold получил комплекс Джо Понти в Милане. Архитектор Антонио Читтерио (Antonio Citterio) занимался реконструкцией здания, в котором сконструировал подвесной потолок, чтобы сделать систему освещения более гибкой и эффективной.