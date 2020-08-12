Подписанную Куртом Кобейном страховку на дом выставят на аукцион

Американская компания Goldin Auctions выставит на аукцион страховку на дом, подписанную лично лидером рок-группы Nirvana Куртом Кобейном. Об этом сообщает TMZ.

Специалисты ожидают, что лот будет реализован по цене выше 100 тысяч долларов. В застрахованном особняке музыкант совершил самоубийство в апреле 1994-го. Документ был подписан за 74 дня до трагического события.

В настоящее время артефакт принадлежит фирме Inscriptagraphs Memorabilia, которая занимается продажей вещей и автографов знаменитостей. Помимо страховки, лот включает в себя оригинальные фотоснимки дома Кобейна, сделанные до того, как особняк частично сгорел.

По данным TMZ, часть средств, вырученных от продажи документа, будет передана в некую ассоциацию по предотвращению самоубийств.

В июне текущего года электроакустическую гитару Кобейна продали на одном из аукционов в США за рекордные 6 миллионов долларов (417 миллионов рублей). Изначально стоимость инструмента оценивалась в 1-2 миллиона долларов. К нему прилагался оригинальный кейс. На гитаре Martin D-18E Кобейн играл на концерте MTV Unplugged In New York в ноябре 1993 года, примерно за пять месяцев до своей смерти.

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