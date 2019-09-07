Найден чек с гонораром Курту Кобейну

Сотрудники магазина грампластинок Easy Street Records в американском городе Сиэтле обнаружили чек с гонораром для солиста группы Nirvana Курта Кобейна. О находке говорится в Instagram-аккаунте магазина.

По их данным, документ от 6 марта 1991 года был выписан компанией Broadcast Music и предназначался для Курта Кобейна, проживающего в городе Олимпия штата Вашингтон. Всего через несколько месяцев Nirvana станет известной — выйдет альбом Nevermind.

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Владелец магазина Мэтт Вонн (Matt Vaughan) рассказал телеканалу CNN, что нашел чек во время уборки подвала. Гонорар составил 26 долларов 57 центов (1750 рублей по текущему курсу). Бумага была в коллекции вещей группы, собранных за время турне. По словам мужчины, он сам выкупил их вместе с аудиозаписями еще в 1993 году.

Также Вонн обнаружил квитанцию на оплату аренды дома Кобейном от 1990 года на сумму в 177 долларов (11600 рублей по текущему курсу). По словам владельца заведения, вероятно музыкант хранил эти документы «в качестве напоминания о более сложных периодах в жизни, через которые смог пройти».

«Все мы знаем, что некоторые арендодатели принимают только наличные. Все мы знаем, как иногда получаем такой незначительный гонорар, что даже не хотим идти в банк обналичивать его», — заключил Вонн.

В мае сообщалось, что испачканная пиццей бумажная тарелка Курта Кобейна ушла с молотка на одном из калифорнийских аукционов за 22,4 тысячи долларов.

Курт Кобейн был обнаружен мертвым у себя дома в Сиэтле в апреле 1994 года. Согласно официальной версии, музыкант совершил суицид.

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