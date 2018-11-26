Курт Кобейн оказался противником белого рэпа

Музыкант Роберто Лоруссо опубликовал неизвестное интервью с лидером группы Nirvana Куртом Кобейном. Аудиозапись доступна на Bandcamp.

Интервью было записано 20 сентября 1991 года в канадском Торонто. По словам Лоруссо, он не решался раньше опубликовать запись, потому что считал ее «позорной». Он взял интервью, будучи студентом, для студенческого радио.

Во время разговора Кобейн выразил свое отношение к рэпу.

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«Я фанат рэп-музыки, но она в большинстве своем так мизогинична, что я даже не знаю, что с этим делать. Я не такой уж фанат, на самом деле, но я очень уважаю и люблю рэп, потому что это одна из немногих оригинальных форм музыки, но рэп белых людей — это то же самое, как когда белый человек танцует. Мы не можем танцевать, мы не можем читать рэп», — заявил музыкант.

В апреле 1994 года Курт Кобейн был обнаружен мертвым у себя дома в Сиэтле (США). Официальная версия гласит, что музыкант совершил суицид.

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