Культура
 

Опубликовано редкое видео выступления Nirvana в магазине электроники в 1988 году

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Видео: Mike Ziegler / YouTube

В сети появилась видеозапись одного из первых задокументированных выступлений американской гранж-группы Nirvana. Ролик опубликован на YouTube-канале Mike Ziegler.

Клип был снят 24 января 1988 года, на следующий день после создания первой демозаписи коллектива. Музыканты сыграли в магазине электроники RadioShack в городе Абердин (штат Вашингтон, США).

В подписи к видео отмечается, что его полная 17-минутная версия публикуется впервые.

Nirvana была образована в 1987 году вокалистом и гитаристом Куртом Кобейном и басистом Кристом Новоселичем, позже к ним присоединился барабанщик Дэйв Грол. Однако на записи за ударной установкой находится Дейл Кровер. На тот момент группа называлась Ted Ed Fred.

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