Грязную бумажную тарелку Курта Кобейна продали за 22,4 тысячи долларов

Испачканная пиццей бумажная тарелка, использованная лидером группы Nirvana Куртом Кобейном, ушла с молотка на одном из калифорнийских аукционов за 22,4 тысячи долларов. Об этом сообщает Vice.

На белой тарелке рукой Кобейна черным фломастером написан сет-лист песен, исполненных коллективом Nirvana на концерте 23 апреля 1990 года в городе Вашингтон. Среди песен указаны такие композиции, как Dive, Love Buzz, Polly и Negative Creep.

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Отмечается, что с концерта тарелку забрал Джонни Риггс из группы THUD, который хранил ее у себя почти три десятилетия.

В ноябре 2018 года музыкант Роберто Лоруссо опубликовал ранее неизвестное интервью с Кобейном, в котором лидер Nirvana признался, что белокожие люди не умеют читать рэп.

Курт Кобейн был обнаружен мертвым у себя дома в Сиэтле в апреле 1994 года. Согласно официальной версии, музыкант совершил суицид.

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