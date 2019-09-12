Умер один из любимых музыкантов Курта Кобейна

Умер американский музыкант Дэниел Джонстон. Бывший менеджер Джефф Тартаков подтвердил его смерть изданию The Austin Chronicl.

Джонстон скончался 10 сентября 2019 года на 59-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт.

Джонстон начал заниматься музыкой в 1970-х годах, однако приобретать популярность стал в 80-х. В 85-м музыкант принял участие в фестивале Woodshock в Остине. В 2006 году о нем вышел документальный фильм «Дьявол и Дэниел Джонстон».

Вокалист Nirvana Курт Кобейн не раз появлялся на публике в футболке с надписью «Hi, How Are You» (название альбома Джонстона 1983 года — прим. «Ленты.ру»). Также на майке Кобейна был изображен рисунок с выдуманным существом с обложки данного альбома. После этого известный лейбл Elektra Records предлагал заключить контракт Джонстону. Однако музыкант отказался, сославшись на то, что у них есть контракт с группой Metallica. Он утверждал, что все участники группы одержимы дьяволом.

Джонстон играл на гитаре, фортепиано и барабанах, в ранних записях использовал аккордовый органчик. Он сам писал тексты к песням, исполнял музыку в жанрах фолк, инди-рок, лоу-фай, а также блюз. За свою жизнь музыкант выпустил семнадцать полноформатных альбомов, песни Джонстона исполняли популярные группы Nirvana и Pearl Jam, а также американский певец Том Уэйтс.

Джонстону было поставлено два диагноза: маниакально-депрессивный психоз и шизофрения, которые прогрессировали с возрастом. В 2017 году он покинул сцену, сославшись на состояние здоровья.

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