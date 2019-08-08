Умер фронтмен групп Silver Jews и Purple Mountains

На 53-м году жизни умер американский музыкант, поэт и лидер инди-группы Silver Jews Дэвид Берман. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте лейбла Drag City.

«Дэвид Берман скончался сегодня утром. Ушел большой друг и один из самых вдохновляющих людей, которых мы когда-либо знали. Покойся с миром, Дэвид», — говорится в публикации.

Как передает Variety, музыкант на протяжении долгих лет страдал от наркотической зависимости. Он пережил несколько передозировок и однажды пытался покончить с собой.

Коллектив Silver Jews был образован в 1989 году. Группа выпустила шесть студийных альбомов. Последний релиз под названием Lookout Mountain, Lookout Sea, вышел в 2008 году. После этого Берман объявил, что уходит из музыки, объяснив это тем, что хочет найти способ нейтрализовать ущерб от деятельности его отца Ричарда, который занимался лоббированием алкогольной и огнестрельной отраслей.

Летом 2019 года Берман возобновил карьеру в составе группы Purple Mountains. В августе музыканты собирались отправиться на гастроли.

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