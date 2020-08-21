В Малайзии решили построить острова будущего

В штате Пинанг на юге Малайзии решили построить острова будущего. Они получат единое название BiodiverCity. Проект планируют осуществить к 2030 году. По сообщению ArchDaily, к этому времени на островах оборудуют пляжи, парки, образовательные центры, а также водный, воздушный и наземный транспорт.

BiodiverCity общей площадью 18 миллионов квадратных метров будет состоять из трех больших групп островов. Там разместят образовательные центры, исследовательские институты и парки. Рядом будет находиться оазис — архипелаг с плавучими домами и террасами. По задумке, на островах люди должны гармонично сосуществовать с природой. Для этого на них сделают сеть «экологичных коридоров», которые свяжут между собой разные районы BiodiverCity. Также на островах появится пляжная линия длиной около пяти километров и набережная протяженностью 25 километров. Вся территория будет максимально пешеходной. Тем не менее, согласно проекту, также разработают сеть общественного транспорта. Жители смогут свободно передвигаться по всей территории островов.

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Автором проекта выступает датско-малайзийская группа архитектурных бюро — BIG, Hijjas и Ramboll. Эксперты отмечают, что BiodiverCity станет современной мультимодальной средой для передвижения людей. «Вместо того чтобы проектировать город для автомобилей, мы спроектировали BiodiverCity для водных путей, железных дорог и различных видов человеческой мобильности. Возникший в результате город — это отражение положения Пенанга, который является поистине глобальным перекрестком мира — в экономическом, экологическом и социальном плане», — отметил Бьярке Ингельс (Bjarke Ingels), архитектор и основатель датского бюро BIG.

Недавно о строительстве города будущего заявили в Китае. Он будет называться Сюнань и находиться в 100 километрах от Пекина. На крышах всех домов разместят теплицы, где будут выращивать продукты и одновременно получать энергию от солнечных батарей. На первых этажах оборудуют коворкинги, установят 3D-принтеры и организуют вторичную переработку отходов. Каждое здание будет собирать дождевую воду и очищать ее до питьевой.

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