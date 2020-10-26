На воззвавших к Кадырову россиян обратили внимание следователи

На россиян, которые воззвали к главе Чечни Рамзану Кадырову и попросили его решить их жилищный вопрос, обратили внимание следователи. Правоохранительные органы пообещали провести проверку в отношении застройщика, сообщает управление Следственного комитета Алтайского края.

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Речь идет о недостроенном жилом доме на проспекте Ленина в Барнауле. По данным издания «Алтапресс», его начали возводить в 2015 году, однако спустя время сдали только несколько секций. Оставшиеся собственники 256 квартир оплатили их стоимость, но не получили ключи. Они обращались за помощью к региональным властям и писали гендиректору Первого канала Константину Эрнсту, но вопрос со строительством не решился. Позже застройщик заявил, что не может продолжить работы из-за отсутствия средств.

Общественный резонанс вызвало видеообращение дольщиков к Рамзану Кадырову. В нем они отметили работу главы республики по развитию института семьи и попросили рассказать об их проблеме Владимиру Путину. Вскоре правоохранительные органы обратили внимание на сложившуюся ситуацию. Они заявили, что планируют изучить все опубликованные материалы, которые связаны со строительством жилого дома, а также выяснят, почему застройщик «ПР-Холдинг» не завершил работы и не ввел здание в эксплуатацию.

В июле обманутые дольщики жилого комплекса в Санкт-Петербурге решили привлечь внимание к своей проблеме, построив бумажный дом из отписок чиновников, которые они получали на протяжении нескольких лет. Оказалось, что строительство домов, где жители купили квартиры, началось в 2012 году, при этом процент готовности объектов с каждым годом падал.

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