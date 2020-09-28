Россиянин заработал 440 миллионов рублей на продаже несуществующих квартир

В Ульяновской области будут судить главу строительной компании, обвиняемого в хищении средств 292 дольщиков. Мужчина обещал возвести для граждан семь многоквартирных домов, продавал им несуществующие квартиры, а полученные деньги выводил через фирмы-однодневки и тратил на личные цели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Следственного комитета России.

По данным следователей, в общей сложности россиянин заработал таким образом около 440 миллионов рублей. По факту хищения средств дольщиков возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявлено обвинение, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемого — автомобили, жилое помещение и долю в уставном капитале акционерного общества.

Ранее в сентябре стало известно, что в Якутске под суд пойдет 53-летняя местная жительница, обвиняемая в 89 эпизодах мошенничества. Женщина годами торговала несуществующими квартирами и земельными участками. Она убеждала пострадавших в том, что имеет обширные связи в администрации и может организовать приобретение недвижимости по выгодным ценам. При этом в реальности никакой возможности обеспечить заключение сделок у нее не было.

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