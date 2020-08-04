Воробьев пообещал Путину окончательно решить проблему обманутых дольщиков

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев пообещал президенту Владимиру Путину в течение трех лет окончательно решить проблему обманутых дольщиков. Стенограмма беседы главы государства с руководителем Московской области опубликована на сайте Кремля во вторник, 4 августа.

«У нас есть план. Мы в этом году выдадим 15500 ключей. (...) Если так пойдем, то если не за два, то за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть», — сказал Воробьев.

Путин ответил, что запомнил указанный срок.

Губернатор напомнил, что ситуация с появлением на рынке недобросовестных застройщиков наблюдается с 2000-х годов, более ста тысяч граждан были обманутыми. На сегодняшний момент в регионе насчитывается около 24 тысяч обманутых дольщиков, уточнил он.

«Четыре миллиона квадратных метров жилья мы сдадим МКД и еще четыре — ИЖС. Тоже очень важная тема для Подмосковья, потому что жители не всегда рады, когда строят высокие дома», — отметил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что важным этапом в решении жилищных вопросов является развитие инфраструктуры. Воробьев особо отметил программу модернизации Московского транспортного узла. «Вот эти вылетные магистрали, переезды, которых у нас бесчисленное множество. Если бы мы тогда не решили эту проблему, все бы встало колом», — сказал он.

6 февраля на сайте областного правительства сообщалось, что для строительства жилья для обманутых дольщиков в 2020 году планируют привлечь инвестиций в объеме не менее трех миллиардов рублей.