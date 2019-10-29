Воробьев рассказал Путину о росте бюджета Московской области

Бюджет Московской области в текущем году вырастет на восемь процентов и составит 750 миллиардов рублей, сообщил губернатор Андрей Воробьев президенту Владимиру Путину в ходе встречи. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

«Рабочие места, инвестиции для нас являются приоритетом, открываем заводы в индустриальных парках: немецкий завод открыли, итальянцы удвоили производство в Солнечногорске», — рассказал он.

По его словам, отечественные компании также являются крупными инвесторами.

Воробьев доложил главе государства, что в настоящий момент идет проектирование двух детских медучреждений и двух образовательных центров, аналогичных «Сириусу».

Также Воробьев рассказал о ходе строительства транспортной развязки в Химках, ситуации с обманутыми дольщиками.