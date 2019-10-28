Воробьев рассказал Путину об «Активном долголетии»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи рассказал президенту России Владимиру Путину о реализации в регионе программы «Активного долголетие». Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля в понедельник, 28 октября.

«Это то, о чем Вы говорите: чуткая власть и дополнительное внимание к пенсионерам. Это и туристические поездки, и занятия в клубах —модернизируем эти клубы, они пользуются большой популярностью», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что программа охватывает два миллиона человек. Губернатор подчеркнул, что власти очень ответственно подходят к реализации этой социальной инициативы.

Также Воробьев рассказал о ходе строительства транспортной развязки в Химках, ситуации с обманутыми дольщиками, инвестиционном климате.