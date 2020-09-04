Россиянка заработала десятки миллионов рублей на продаже несуществующих квартир

В Якутске под суд пойдет 53-летняя местная жительница, обвиняемая в 89 эпизодах мошенничества. Женщина годами торговала несуществующими квартирами и земельными участками. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

По версии следствия, россиянка убеждала пострадавших в том, что имеет обширные связи в администрации и может организовать приобретение недвижимости по выгодным ценам. При этом в реальности никакой возможности обеспечить заключение сделок купли-продажи у нее не было.

Женщина собирала с доверчивых граждан деньги на покупку квартир и земли. В общей сложности она обманула 89 человек и заработала таким образом десятки миллионов рублей (свыше 36 миллионов). Для придания своим преступным действиям убедительности она выдавала пострадавшим расписки и квитанции о получении денежных средств.

Якутчанку обвиняют в совершении 23 эпизодов мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба, 64 эпизодов с причинением крупного ущерба, и двух эпизодов, совершенных с причинением особо крупного ущерба. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее, в августе, крымские следователи раскрыли крупное мошенничество с недвижимостью в пригороде Ялты. 31-летнему жителю Владимирской области удалось похитить у местного застройщика дорогостоящую квартиру.

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