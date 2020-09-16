Третьяк захотел отсудить квартиру в Сочи

Президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк вынужден судиться с бывшим вице-президентом алмазодобывающей компании «Алроса» Иваном Демьяновым за квартиру в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в 2007-м Третьяк и Демьянов захотели приобрести по квартире в одном из элитных жилых комплексов города. При этом дом тогда находился на стадии строительства. Третьяк купил «однушку» за 5,6 миллиона рублей, Демьянов — «двушку» за 8,5 миллиона. Впоследствии у застройщика возникли проблемы с документацией, и дольщикам пришлось получать квартиры через суд.

В 2011 году Демьянов заселился в приобретенное жилье. Через пять лет, в 2016-м, в суд на него подал прославленный хоккеист: в ходе прежних судебных разбирательств произошла путаница с номерами квартир, и Третьяк и Демьянов фактически получили одну квартиру на двоих. Судьбу спорных апартаментов предстоит решить судьям.

Ранее в сентябре стало известно, что известный юморист Евгений Петросян решил избавиться от недвижимости на черноморском побережье, чтобы не встречаться с бывшей супругой Еленой Степаненко. В Сочи Петросян и Степаненко владеют четырьмя квартирами, купленными около 15 лет назад.

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