Третьяк назвал трагедией поражение российской молодежной сборной на ЧМ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поражение российской сборной в полуфинале молодежного чемпионата мира 2019 года. Его слова приводит РИА Новости.

Третьяк назвал результат команды трагедией, так как россияне рассчитывали на золотые медали. При этом он отметил как игру отечественных хоккеистов, которые отдавались игре полностью, так и американцев, достойно выступивших в этом матче.

По словам главы ФХР, несмотря на то что российские хоккеисты переживают, им необходимо настроиться на матч за бронзу. «В мире хоккея она лучше, чем серебро, потому что ты уезжаешь с победой. Бронза будет достойным результатом на турнире», — добавил он.

5 января сборная России проиграла команде США в полуфинале молодежного чемпионата мира со счетом 1:2. В матче за третье место россияне сыграют со швейцарцами. Матч пройдет 6 января и начнется в 0:00 по московскому времени.

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