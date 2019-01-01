Тренер сборной России рассказал о постоянных симуляциях канадцев

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин подвел итоги встречи с канадцами на чемпионате мира. Его слова во вторник, 1 января, приводит Sport24.

«Канадцы симулируют с первой игры, возможно, определенное задание у них есть. Любой тычок — они падают», — отметил специалист.

По мнению Брагина, россияне провели неидеальный матч. Тренер отметил, что самым главным было чувство команды. «Хочу поздравить всю страну с Новым годом. Постарались сыграть достойно, и это получилось — сделали подарок стране», — подытожил он.

Ранее 1 января сборная России обыграла Канаду на молодежном чемпионате мира по хоккею (2:1). Благодаря этой победе команда Брагина заняла первое место в группе А и в четвертьфинале встретится со сборной Словакии.

Молодежный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря по 5 января. Действующими чемпионами являются канадцы. На прошлогоднем ЧМ россияне завершили выступления на стадии четвертьфинала, уступив американцам.

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