Российских хоккеистов наказали двумя буллитами за один эпизод

Хоккеисты сборной России были наказаны двумя буллитами в одном эпизоде матча молодежного чемпионата мира со Швейцарией. Видео появилось на YouTube-канале TSN.

В конце второго периода при счете 3:3 российский защитник Дмитрий Саморуков дважды зацепил клюшкой рвавшегося к воротам нападающего швейцарцев Марко Леманна. Арбитры назначили два буллита в ворота сборной России, первый отразил голкипер россиян Даниил Тарасов, во втором случае промахнулся швейцарский форвард Филипп Курашев.

Сборная России одержала победу со счетом 7:4. После трех туров команда Валерия Брагина с 9 очками занимает второе место в таблице группы А, уступая канадцам по дополнительным показателям. Россияне проведут встречу с «кленовыми листьями» в ночь на 1 января.

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