Российские хоккеистки ответили американцу на сравнения с чернобыльскими уродами

Бывший капитан женской хоккейной сборной России Екатерина Смоленцева и действующий вратарь национальной команды Надежда Морозова ответили американскому хоккеисту Райану Уитни, который назвал российских женщин «чернобыльскими уродами с тремя глазами». Слова спортсменок приводит «Спорт-экспресс».

«Я просто в шоке! Американки — далеко не красавицы. У всех разные вкусы. Кто ты вообще такой, чтобы так говорить!? Не нравится — не смотри!» — сказала Морозова.

Смоленцева также возмутилась: «Нормальный мужик такого не скажет. Значит, он сам не мужчина. Пускай на себя в зеркало посмотрит».

Уитни, выступавший за «Сочи» в сезоне-2014/15, «прошелся» по россиянкам в подкасте Spittin’ Chicklets. «В России женщины либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет. Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», — заявил Уитни.

В ответ его раскритиковали двукратные олимпийские чемпионы по хоккею Вячеслав Фетисов и Александр Кожевников.

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