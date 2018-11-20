Еще один олимпийский чемпион раскритиковал оскорбившего россиянок хоккеиста

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал слова американца Райана Уитни, оскорбившего российских женщин. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Весь мир то знает, что женщины у нас красивые. Но если человек — неудачник, и ведет себя как двуличная, уличная девка... Ничего не достигший, обиженный — это не мужской поступок. Если ему не везло в хоккее, то и в жизни, наверное. Пусть на себя посмотрит лучше. У нас есть отличная поговорка: "Нечего на других пенять, коли рожа крива". А там у него и душа кривая», — заявил Кожевников.

Ранее, 19 ноября двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов также отреагировал на оскорбления Уитни. Он назвал слова хоккеиста глупостью, на которую не стоит обращать внимания.

Американец в подкасте Spittin' Chicklets высказался о внешности россиянок. «В России женщины либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет. Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», — заявил хоккеист.

Уитни выступал за российский клуб «Сочи» в сезоне-2014/15. За эту команду хоккеист провел 42 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и сделал 13 результативных передач.

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