Российская молодежка разгромно победила в первом матче на ЧМ по хоккею

@IIHFHockey / Twitter

Молодежная сборная России по хоккею разгромила команду Дании в первом матче на чемпионате мира. Видеообзор поединка появился в Twitter-аккаунте Международной федерации хоккея.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Счет на седьмой минуте открыл Виталий Кравцов. Во втором периоде отличился Александр Романов. В третьем периоде россияне забросили еще одну шайбу: результативное действие на счету Павла Шэна. В конце матча окончательный счет установил Иван Морозов.

Чемпионат мира проходит в Канаде. Турнир начался 26 декабря и завершится 5 января. В следующем матче сборная России встретится с командой Чехии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!