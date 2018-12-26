Нурмагомедов посмотрел драку хоккеистов и вспомнил прыжок на зрителей

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов выложил в Instagram видео с матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и ЦСКА (1:4). Он восторженно прокомментировал драку во втором периоде.

Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, боец произвел символическое вбрасывание перед началом игры. За ходом матча он наблюдал уже с трибун. Во втором периоде между нападающим СКА Виктором Тихоновым и форвардом ЦСКА Павлом Карнауховым началась драка.

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«Вот это я уже понимаю на хоккей пришли, да? Главное, чтобы после боя на зрителей не прыгали», — сказал Нурмагомедов и посмеялся. В комментарии к посту он также отметил, что все зрители встали со своих мест, когда началась драка. «Ну вы поняли, что сейчас в тренде», — заметил боец.

В октябре Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, вынудив ирландца Конора Макгрегора сдаться. Сразу после окончания поединка россиянин выскочил из октагона и прыгнул на спарринг-партнера Макгрегора, начав массовую драку. Из-за этого Атлетическая комиссия штата Невада начала расследование, обоим бойцам грозит дисквалификация.

Нурмагомедов имеет 27 побед в 27 боях по правилам ММА.

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