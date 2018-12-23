Блогер уличил Нурмагомедова в рекламе разврата и был вынужден извиняться

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов разместил в своем Instagram публикацию о конкурсе, для участия в котором требовалось подписаться на страницы с сомнительным содержимым. На это обратил внимание 17-летний блогер Ахмед, сообщает «Кавказ. Реалии».

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После того, как подписавшиеся пользователи начали наблюдать в своей ленте фотографии эротического содержания и рекламу азартных игр, Ахмед обвинил спортсмена в лицемерии и указал, что некоторые аккаунты «разносят разврат».

Позднее спортсмен удалил свою рекламную запись, а на канале Ахмеда появилось видео с публичным извинением «за клевету и дезинформацию в адрес Хабиба Нурмагомедова». При этом с двух сторон от блогера сидели двое мужчин спортивного телосложения. «Сейчас я встретился со своими старшими братьями. Они мне все объяснили, я искренне осознал свою вину, и впредь такое не повторится. Свой ролик я снимал для того, чтобы набрать рейтинги, хайпануть на этом», — заявил он.

8 октября менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абделазиз в Instagram-аккаунте извинился перед властями Невады за поведение россиянина после поединка с Конором Макгрегором. Нурмагомедов победил ирландца в четвертом раунде удушающим приемом, после чего перелез через сетку октагона и устроил драку с командой соперника.

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