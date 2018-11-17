Разработчики игры о «султане Рамзане» извинились и ликвидировались

Американская студия White Wolf, разработавшая настольную игру о чеченцах-вампирах, принесла извинения и объявила о роспуске. Об этом говорится в заявлении вице-президента головной компании Paradox Interactive Шамса Джорджани.

Бизнесмен отметил, что продажи и производство книг пятой серии Vampire: The Masquerade прекращаются, пока из них не будет убрана глава о Чечне. На это потребуется около трех недель.

White Wolf более не будет существовать как отдельная единица — студию реструктурируют и вольют в Paradox Interactive, где она будет заниматься поддержкой бренда, без возможности самостоятельно производить контент. Джорджани пояснил, что такая реорганизация планировалась еще несколько месяцев назад.

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«World of Darkness всегда был хоррором — это изучение самых темных частей нашего общества. Хоррор не должен избегать трудных или острых тем, но необходимо помнить про тех, кого эти темы затрагивают, и того, что это для них значит. С Чечней мы забыли свой принцип. В результате эта часть книги жестоко и унизительно затрагивала реальные проблемы. Мы должны были увидеть это либо в процессе создания игры, либо при редактуре. Этого не произошло, и мы приносим извинения за это», — сказал Джорджани.

Vampire: The Masquerade рассказывает о жизни вампиров в 2018 году. По сюжету Чечня — единственный регион планеты, который полностью контролируют вампиры, а во главе республики стоит подчиняющийся им «султан Рамзан». В игре упоминаются преследования представителей ЛГБТ-сообщества, которые используют для того чтобы отвлечь внимание общества от вампиров.

Пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов заявил, что создатели игры «решили пропиариться на популярности Чечни и ее руководства». Он подчеркнул, что это продолжение информационной войны по очернению республики.

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