Разработчики игры о «султане Рамзане» извинились и ликвидировались

Американская студия White Wolf, разработавшая настольную игру о чеченцах-вампирах, принесла извинения и объявила о роспуске. Об этом говорится в заявлении вице-президента головной компании Paradox Interactive Шамса Джорджани.
Бизнесмен отметил, что продажи и производство книг пятой серии Vampire: The Masquerade прекращаются, пока из них не будет убрана глава о Чечне. На это потребуется около трех недель.
White Wolf более не будет существовать как отдельная единица — студию реструктурируют и вольют в Paradox Interactive, где она будет заниматься поддержкой бренда, без возможности самостоятельно производить контент. Джорджани пояснил, что такая реорганизация планировалась еще несколько месяцев назад.
«World of Darkness всегда был хоррором — это изучение самых темных частей нашего общества. Хоррор не должен избегать трудных или острых тем, но необходимо помнить про тех, кого эти темы затрагивают, и того, что это для них значит. С Чечней мы забыли свой принцип. В результате эта часть книги жестоко и унизительно затрагивала реальные проблемы. Мы должны были увидеть это либо в процессе создания игры, либо при редактуре. Этого не произошло, и мы приносим извинения за это», — сказал Джорджани.
Vampire: The Masquerade рассказывает о жизни вампиров в 2018 году. По сюжету Чечня — единственный регион планеты, который полностью контролируют вампиры, а во главе республики стоит подчиняющийся им «султан Рамзан». В игре упоминаются преследования представителей ЛГБТ-сообщества, которые используют для того чтобы отвлечь внимание общества от вампиров.
Пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов заявил, что создатели игры «решили пропиариться на популярности Чечни и ее руководства». Он подчеркнул, что это продолжение информационной войны по очернению республики.