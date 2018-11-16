Чечню заселили вампирами под управлением «султана Рамзана»

Американская компания White Wolf выпустила пятую версию настольной игры Vampire: The Masquerade, в которой описаны чеченцы-вампиры во главе с «султаном Рамзаном». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Игра рассказывает о жизни вампиров в 2018 году. По сюжету Чечня — единственный регион планеты, который полностью контролируют вампиры. К обычному населению они относятся как к «продуктам животноводства». Каждому смертному выдают паспорт с их типом крови и назначают время, в которое нужно прийти в специальное учреждение и отдать свою кровь. Всего на территории Чечни расположено более 75 участков для кормления вампиров, они замаскированы под спортивные залы и другие социальные объекты. Авторы игры отмечают особую черту чеченских вампиров — «сломанные или надорванные уши».

Во главе республики стоит «султан Рамзан», который подчиняется вампирам. Они вынуждены скрывать свое существования, поэтому пообещали ему бессмертие в обмен на прикрытие. «В глазах России Рамзан является истинным лидером Чечни, и его правительство регулярно получает многомиллиардные субсидии из федерального бюджета, большая часть которых тратится на предметы роскоши. Населению навязывается его культ личности. Главная радость Рамзана — частный зоопарк с тиграми, львами, пумами и пантерами, которых он кормит плотью и кровью своих врагов», — пишут авторы.

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В игре упоминаются преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, которые используют для того чтобы отвлечь внимание общества от вампиров. Такая задумка вызвала недовольство пользователей и других разработчиков. В сети подчеркнули, что превращать реальную трагедию в игровой сюжет недопустимо, пока не прошло достаточно времени. В White Wolf отметили, что хотели таким образом привлечь внимание к ситуации в Чечне, однако признали свою ошибку и извинились.

Пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов заявил, что создатели игры «решили пропиариться на популярности Чечни и ее руководства». Он подчеркнул, что это продолжение информационной войны по очернению республики. По данным ТАСС, в Чечне рассматривают возможность судебного разбирательства с разработчиками.

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