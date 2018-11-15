Белорусские милиционеры заставили подростка извиниться перед статуей

В Минске подросток извинился перед статуей «Городового» за то, что ударил ее. Об этом сообщается на сайте МВД Белоруссии.

Инцидент произошел 14 ноября на улице Городской Вал. 16-летний Арсений из хулиганских соображений нанес рукой удар по лицу скульптурной композиции «Минский городовой».

Он попытался скрыться с места происшествия, однако сотрудник милиции Геннадий Кошелюк задержал правонарушителя. На подростка составили административный протокол за мелкое хулиганство. «Искренне сожалею о том, что сделал, проявил неуважение к истории милиции. Прошу прощения за свои действия у всех сотрудников и у этого памятника», — сказал Арсений.

Отмечается, что он уже несколько раз привлекался к административной ответственности. «Быть может, слова прощения у "Городового" помогут ему осадить свою молодецкую удаль и восстановить взаимоотношения с законом», — понадеялись в белорусском МВД.

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