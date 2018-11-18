Еще один белорус обидел памятник

Еще одного мужчину задержали в Минске за оскорбление статуи «Минский городовой». Видео инцидента опубликовал белорусский филиал «Радио Свобода».

Молодой человек попытался повязать памятнику шарф. Он пояснил, что хотел согреть скульптуру и сфотографироваться. Милиционеры потребовали у мужчины паспорт и привезли в отделение. Сотрудники ведомства объяснили, что статуя «является лицом МВД», поэтому вешать на нее ничего нельзя.

Активисты начали сбор подписей за снос памятника городовому, «провоцирующего жителей и сотрудников милиции на неадекватные действия». В соцсетях запустили флешмоб с хэштегом #памятникпрости, где белорусы извиняются перед скульптурами.

15 ноября МВД Белоруссии опубликовало видео, на котором подросток извиняется перед статуей «Минского городового». Сотрудники милиции задержали его за то, что он дал памятнику пощечину. На мальчика составили административный протокол за мелкое хулиганство.

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