Полсотни подростков разгромили магазин в центре Киева

Более 50 детей ограбили магазин в центре Киева, на улице Грушевского. Об этом журналистка Ангелина Бакалинская сообщила на своей странице в Facebook.

«Дети, человек 50-70, прибежали со стороны станции метро "Арсенальная" и ограбили толпой магазин напротив входа в Мариинку (Мариинский парк — прим. «Ленты.ру»). В толпе было до 20 человек в возрасте примерно 15-16 лет, остальные — 10-14», — сообщила Бакалинская. В комментариях под записью она уточнила, что дети вынесли из магазина шоколадки, пиво и виски.

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После нападения подростки ходили по улице перед магазином и куражились своим налетом. По словам журналистки, полиция на вызов не приехала.

Магазин, который ограбила толпа детей, находится в центре Киева, в так называемом правительственном квартале. В 500 метрах от магазина расположена Верховная Рада, в 700 метрах — кабинет министров, в 900 метрах — Министерство внутренних дел Украины.

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